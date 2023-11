’Al di qua di noi’. Presentato il libro di Pistoletti

UMBERTIDE – "Paolo non "chiacchiera", ma lavora le parole e le incastona. La poesia è il suo corpo, non è distinta dall’uomo. Poetica e uomo coincidono". Sono le parole di Anna M. Farabbi che meglio descrivono Paolo Pistoletti, poeta umbertidese, e l’ultima sua fatica letteraria dal titolo "Al di qua di noi" presentata venerdì scorso. Un libro denso che attraversa la vita dell’autore, cammino che va dall’adolescenza alla maturità passato attraverso il crogiolo della sofferenza, dello studio prima della Giurisprudenza e poi della Teologia, della spiritualità orientale ed occidentale. Un libro bello, da meditare ancor più che da leggere, che rende l’autore incredibilmente trasparente. La poesia rivela oggi la fragilità dell’uomo, ma nello stesso tempo lo rende un cristallo prezioso. Ed è questa trasparenza il ruolo del poeta che si fa guardare dentro per parlare agli altri.