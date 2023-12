Aiuto, sono crollate le luminarie. Si staccano e cadono sulla piazza

Accese sabato sera 2 dicembre con una grande festa e cadute 3 giorni dopo, nella notte di martedì: le luminarie natalizie di piazza Matteotti si sono staccate e ieri mattina sono state ritrovate a terra. Forse un cavo agganciato troppo lento che non ha retto e le lucine del Natale nel centro storico di Città di Castello sono venute giù, proprio quelle che sovrastano "piazza di sopra".

Ieri operai al lavoro fino alle ore 12 per riagganciare cavi, fili e ancorare le luci della piazza ai palazzi signorili che la circondano, così da evitare che possano nuovamente cedere. La caduta delle stelle natalizie si è verificata nella notte di martedì quando la piazza era ammantata da una fitta nebbia e non tirava un alito di vento, fortunatamente nessuno stava transitando in quel momento. Da ieri sera la situazione era tornata alla normalità grazie agli interventi di ripristino.

Oltre alle luci che illuminano tutto il centro storico e i suoi vicoli, gli addobbi promossi dal Comune insieme al Consorzio Pro Centro sono composti anche dal classico albero di Natale e da un maxi Babbo Natale di 3 metri, luminoso, per la gioia dei più piccoli. Durante la cerimonia di accensione hanno preso parte la banda Filarmonica di Lama e le Majorette in mezzo alle tante persone che col naso all’insu hanno atteso la partenza ufficiale del Natale 2023. Per tutto il periodo delle festività le canzoni natalizie in filodiffusione faranno da colonna sonora alle giornate in centro.

Sempre sabato scorso è partita l’edizione 2023 della Mostra Internazionale d’Arte presepiale con tante creazioni dei più grandi maestri presepisti italiani ed esteri e decine di presepi allestiti nella Cripta della Cattedrale e negli angoli più suggestivi della città. Tante le iniziative in programma sotto l’albero: imminenti i canti natalizi degli studenti delle scuole primarie l’11 e il 20 dicembre, la novità del presepe vivente nel quartiere San Giacomo del 23 dicembre. Per quanto riguarda il resto del programma per le Festività, attesa per il grande ritorno della festa del Capodanno in piazza nella notte di San Silvestro con l’Alternativa.