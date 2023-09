Dopo lo storico evento che l’ha visto protagonista al Circo Massimo di Roma,

continua a confermarsi campione d’incassi Maurizio Battista con “Ai miei tempi

non era così…”, che domani sarà all’Anfiteatro Romano di Terni. Brillante, ironico, istrionico e imprevedibile come non mai porta in scena uno spettacolo nello stile dei grandi show televisivi, in cui passeggia sulla linea del tempo fra aneddoti e ricordi. Interagisce con il pubblico, strappa fragorose risate, fa scatenare la platea sulle hit degli anni ‘90, ma fa anche emozionare, raccoglie applausi e standing ovation ad ogni replica.