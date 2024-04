Agriumbria, l’ora del debutto. Tre giorni di stand e incontri dedicati a terra e zootecnia

È il giorno del taglio del nastro dell’edizione numero 55 di Agriumbria che, fino a domenica 7 aprile, proporrà il parco espositori più grande di sempre. Alla cerimonia di inaugurazione, alle 9.30, interverranno il ministro Francesco Lollobrigida, la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore all’agricoltura Roberto Morroni, il rettore Maurizio Oliviero, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti e Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere Spa, l’ente che organizza da oltre mezzo secolo Agriumbria, la più importante fiera zootecnica nazionale e la seconda fiera di riferimento in Italia per l’agricoltura. Le tematiche proposte da Confagricoltura Umbria durante i tre giorni riguardano energie rinnovabili, agricoltura di precisione e stalle del futuro. Al comparto della forestazione sarà destinata un’area demo e dimostrativa, che si rivolge alle aziende agricole delle zone montuose e appenniniche. Qua ci sarà, inoltre, un info point di Confagricoltura Umbria dove, oltre a un open day per percorsi ITS dedicato alle scuole, nei tre giorni sarà possibile avere informazioni su percorsi formativi sia obbligatori in tema di sicurezza che professionalizzanti. Fra gli appuntamenti odierni, alle 11, "Ci vuole fegato per affrontare il futuro e il cuore lo sa. Nuovi prodotti vecchie tradizioni", a cura di Federcarni Umbria. Alle 11.30, "Delaval traccia il futuro". Alle 12, "Energie rinnovabili: consolidare il presente e programmare il futuro", a cura di Confagricoltura Umbria. Alle 14.30, "Come produrre grani di forza e di qualità". Alle 15, "La zootecnia umbra allo specchio", promosso da Coldiretti Umbria. SAlle 16.30, "C’è un futuro per l’allevamento ovicaprino in Umbria?" a cura del 3A – Parco tecnologico dell’Umbria. Presenti in fiera Cia, Coldiretti e Confagricoltura.