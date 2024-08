Agosto Corcianese, che successo!. Grande affluenza e molti sold out

Tempo di bilanci per la 60esima edizione dell’Agosto Corcianese. Un gran successo per il festival promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria - Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia e di diverse aziende private del territorio, che dal 10 al 18 agosto, con un’anteprima il 9 al parco Melani che ha visto in scena una tappa del tour estivo di Fabrizio Moro con il borgo di Corciano animato da un cartellone ricco di eventi. Diversi i sold out che si sono susseguiti sia durante le presentazioni letterarie che gli appuntamenti di teatro e musica che hanno fatto da padrone nel centro storico.

Grande affluenza anche per le rievocazioni storiche che tra Serenate dei Menestrelli, Cerimonia del Lume e Corteo quattrocentesco del Gonfalone hanno visto vicoli e piazze invase da turisti (non solo umbri, ma provenienti anche dalle regioni limitrofe), riconfermando così il Corciano Festival quale uno degli eventi estivi di punta del cuore verde d’Italia. Molto sentita e partecipata la Disfida degli arcieri, di nuovo vinta dal Rione Serraglio con 16 punti (secondo posto per Rione Santa Croce con 12, terzo posto per Rione Castello con 10 e quarto per Rione Borgo con 9). "Un bilancio certamente più che positivo – asseriscono dalla Pro Loco di Corciano – con una grande risposta di pubblico, trasversalmente a tutti gli appuntamenti del Corciano Festival, dalla letteratura al teatro, alla musica, alle rievocazioni storiche, fino anche alla mostra curata da Alessandra Tiroli, che è stata davvero molto apprezzata".

"C’è stato un ottimo lavoro di squadra. Straordinario anche il lavoro del maestro Alessandro Celardi che ogni anno riesce ad alzare l’asticella della nostra Corciano Festival Orchestra". Molto soddisfatto anche il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti: "Anche quest’anno abbiamo avuto un cartellone di eventi di grande qualità e un’affluenza di pubblico, che sempre più numeroso ci segue, che dimostra che il nostro festival è uno dei più attesi e apprezzati della stagione estiva in Umbria. Forti di questo, chiudiamo il sipario sul 2024 con un bilancio ottimo, accompagnato anche da un pizzico di orgoglio".