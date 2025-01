Afterhours a Suoni Controvento

Primo annuncio per l’edizione 2025 del festival Suoni Controvento promosso da Aucma: l’appuntamento è per il 3 agosto sul palco della Rocca Maggiore di Assisi con il concerto della storica band degli Afterhours con una tappa del tour “Ballate per Piccole Iene”, a 20 anni dalla prima pubblicazione dell’omonimo album. Album che sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale e per l’occasione Manuel Agnelli (nella foto) ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti al basso, Dario Ciffo al violino e chitarra e Giorgio Prette alla batteria. Fra le tappe di "Ballate per Piccole Iene Tour 2025" anche un’incursione al festival estivo di arti performative umbro. "Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare l’album – racconta Agnelli – continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente. È così che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto". Prevendite dalle 14 di oggi su TicketItalia TicketOne e VivaTicket.