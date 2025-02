Addio a Ilvano Ercoli, storico segretario del Grifo

Perugia, 3 febbraio 2025 – Addio a Ilvano Ercoli storico segretario del Perugia calcio. Punto di riferimento, certezza, colonna per il Grifo a partire dagli anni Novanta fino al 2016. Riconosciuto unanimemente come uno dei dirigenti più professionali e competenti del nostro calcio (tanto che molte società si avvalevano delle sue immense conoscenze anche quando era dipendente del Perugia), Ilvano si é spento ieri mattina, a 72 anni. Ercoli è entrato nella famiglia biancorossa nel 1991, ha lavorato con Luciano Gaucci, dopo il fallimento del Perugia, nel 2005, era rimasto con la presidenza Silvestrini. Dopo la parentesi Covarelli (con il quale non ha lavorato) era stato Roberto Damaschi a richiamarlo nella sua squadra e poi il presidente Santopadre ad avvalersi della sua professionalità.

“AC Perugia Calcio apprende con dolore la scomparsa di Ilvano Ercoli, storico segretario generale del Club – si legge nella nota della società di Pian di Massiano – . Ilvano ha ricoperto tale incarico per oltre vent’anni compresi tra il 1991 e il 2016 con dedizione, competenza e passione partecipando ad alcuni dei più importanti successi del Club biancorosso compreso il trionfo europeo nella Coppa Intertoto oltre alle sei promozioni. Alla moglie Margherita, al figlio Stefano e ai loro cari le più sentite condoglianze dalla società biancorossa”. La notizia della scomparsa ha fatto subito il giro dei social creando profonda commozione tra i tifosi biancorossi e tra chi, negli anni, ha avuto modo di confrontarsi professionalmente o solo umanamente con Ilvano Ercoli.

I funerali si svolgeranno lunedì pomeriggio alle 15 alla chiesa Santa Maria Assunta di Ponte Pattoli.