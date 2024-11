Addio alla “Dante Alighieri“. La demolizione dell’edificio ormai è quasi ultimata

Iniziate il 30 settembre scorso, a distanza di oltre un mese, stanno terminando le operazioni di demolizione della ex scuola media Dante Alighieri. I mezzi tecnici stanno demolendo le ultime parti di edificio, ma di fatto il plesso didattico che per decenni ha ospitato intere generazioni di studenti non esiste più. Nel giardino della scuola un cumulo di ‘macerie’ costituite dalle parti cementizie demolite, cemento e detriti che nei prossimi giorni saranno rimossi per gettare poi le basi e iniziare con la ricostruzione della scuola. Al termine delle demolizioni, la rimozione del materiale abbattuto andrà avanti ancora per qualche giorno poi partirà la ricostruzione dell’istituto, con un investimento da 12 milioni 300mila euro finanziato dal Pnrr attraverso il programma “Futura - La scuola per l’Italia di domani“. La nuova Dante Alighieri sorgerà sempre lì e si estenderà per 4 mila metri quadrati, in legno e vetro, per ospitare oltre 300 alunni. Secondo i calcoli progettuali, la scuola sarà un immobile a basso consumo energetico, fino a 15 volte inferiore all’attuale. Le tabelle di marcia dettate dall’Unione Europea prevedono l’ultimazione dei lavori entro marzo 2026 e il collaudo entro il giugno successivo. L’8 marzo 2024 era stato l’ultimo giorno di scuola della media Dante Alighieri: gli ultimi studenti rimasti erano stati trasferiti nelle aule ricavate dal Comune nella sede provvisoria del centro sociale del quartiere Madonna del Latte. L’edificio da allora era rimasto vuoto per consentire prima lo sgombero, poi la demolizione iniziata alcune settimane fa.