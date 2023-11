Addio al ’mitico’ Faliero. Fu il re della torta al testo

MAGIONE

Si sono svolti ieri nella chiesa di San Savino a Magione i funerali di Faliero Baldoni, il "re" della torta al testo. Il fondatore dello storico locale in riva al Trasimeno si è spento mercoledì all’età di 81 anni. L’Umbria intera lo ha pianto, per tutti semplicemente "Faliero", l’uomo che insieme alla moglie Maria ha fondato uno dei locali più famosi della regione, quello di Montebuono di Magione. Baldoni, classe 1942, era malato da tempo ed è morto circondato dalle cure e dall’affetto dei suoi familiari. Il ristorante, fondato oltre trent’anni fa insieme alla moglie Maria Pia Montegiove, è gestito ormai da tempo da quest’ultima insieme ai figli Cristiano e Luca. In tantissimi ieri hanno preso parte ai funerali per rendere omaggio ad una figura di imprenditore vecchio stampo, di una epoca che forse non esiste più, almeno in alcune sue sfaccettature.

Il locale a gestione familiare è nato nel 1969 come un piccolo chiosco in uno splendido angolo di verde con vista lago, nel corso degli anni è diventato il luogo simbolo di un prodotto tipico umbro come la torta al testo: "La torta de la Maria – frase impressa nel ristorante – è la più buona che ci sia". Un angolo gastronomico che nel tempo si è ingrandito tanto da diventare, anno dopo anno, un posto per concerti e il ritrovo per i cultori del ballo liscio un ristorante, uno campo da calcetto, un affittacamere e sempre – in maniera inossidabile – un punto di riferimento culinario per gustare buon cibo a prezzi popolari nella zona del lago e anche palestra di esperienza nel campo della ristorazione per tanti giovani che sono passati da qui per una esperienza lavorativa magari stagionale durante il periodo di studio, alcuni dei quali diventando dipendenti fissi. Una tappa obbligata per gli umbri e per le migliaia di turisti che ogni anno frequentano il Trasimeno. Dai tanti amici e conoscenti di Magione, e da tutti coloro che hanno frequentato il suo locale, è stato espresso profondo cordoglio per la perdita del grande ristoratore che, nel segno di una gestione familiare, ha avuto il merito di realizzare in un posto magico un luogo di forte attrattiva, dove regnava la torta al testo e tanti altri piatti tipici della zona Trasimeno. Il locale Faliero "La torta de la Maria" a Montebuono, nel comune di Magione, è adesso gestito dai figli Cristiano e Luca, insieme alla "truppa" di collaboratori che costituiscono la corazzata di cucina.