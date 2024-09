Addio a Carlo Manto, oggi i funerali

SPOLETO La città piange la scomparsa di Carlo Manto. Si è spento lunedì notte all’Hospice dell’ospedale San Matteo, all’età di 72 anni, dopo aver combattuto a lungo con una malattia inguaribile. Noto professionista nel settore bancario e grande appassionato di sport, per anni ha ricoperto il ruolo di dirigente nella società di pallavolo locale Marconi Monini, scrivendone la storia fino a raggiungere la serie A. A fare le condoglianze alla famiglia è stata anche la stessa società di pallavolo. Manto era il marito della maestra Patrizia, la prima spoletina stroncata dal Covid, e insieme alla figlia Maria Chiara in questi ultimi anni si era impegnato nelle attività di volontariato dell’associazione intitolata alla moglie. Familiari ed amici si riuniranno oggi alle 10.30 nella chiesa di San Giacomo per i funerali.