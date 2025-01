Accoglienza dei giovani per il Giubileo. Appello alle famiglie

Cercasi ospitalità anche nella diocesi di Orvieto per accogliere i giovani pellegrini del Giubileo. Alla fine luglio, numerosi gruppi di ragazzi provenienti dall’Italia e dall’estero raggiungeranno Roma, per partecipare agli appuntamenti previsti per il Giubileo dei Giovani, in programma da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto. L’iniziativa sarà preceduta da alcuni giorni di accoglienza nelle varie diocesi, secondo le modalità tipiche delle Giornate Mondiali della Gioventù. In Umbria l’ospitalità sarà garantita dal tardo pomeriggio di giovedì 24 luglio al mattino di lunedì 28 luglio. L’organizzazione chiede di accogliere almeno una coppia di giovani dello stesso sesso. Le famiglie, inoltre, dovranno fornire i pasti, inclusa la colazione, a loro spese. Venerdì 25, sabato 26 e lunedì 28 luglio dovranno preparare il pranzo al sacco. La propria disponibilità va segnalata entro il mese di maggio, cliccando sulla locandina relativa all’Unità Pastorale di appartenenza o inquadrando il Qr-Code che è in essa e compilando il modulo.