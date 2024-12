Accoglienza clienti . Gestione del sito

Azienda di Montefalco cerca addetto/a accoglienza clientela e degustazioni vino, gestione del punto vendita aziendale. Tra i requisiti: laurea - vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 anni) e conoscenza lingue inglese e spagnolo. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro tempo pieno (variabile secondo le stagioni ). Per candidarsi: inviare entro il 08/01/2025 il CV a [email protected], indicando nell’oggetto: “Candidatura per offerta 3045/2024 - RP“. Azienda di Amelia cerca esperto per gestione clienti e fornitori, gestione ordini attraverso gestionale aziendale gestione sito con piattaforma wordpress e woocommerce lavori di base con la suite adobe. Come candidarsi: [email protected] indicando nell’oggetto il riferimento della ricerca “candidatura per offerta 3046/24 elisabetta liurni”