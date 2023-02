Abbonamento unico "Non può ricadere sulle casse di Busitalia"

Nubi nere si addensano sull’abbonamento unico a costo zero (grazie al bonus trasporti) per gli studenti universitari. Ieri è andata in scena l’audizione in Comune di alcuni addetti ai lavori, su proposta del Pd (Francesco Zuccherini). Alessia Flamini dell’Unipg ha ribadito l’intenzione dell’ateneo di sostenere l’abbonamento unico a costo agevolato. "Nelle intenzioni si puntava a qualcosa di più dei 12.300 abbonamenti. Tuttavia va evidenziato che l’iniziativa è partita in ritardo, ad ottobre, rispetto all’avvio dell’anno accademico; per questo, in caso di riproposizione, sarà necessario ripartire con modalità tempestive". Riccardo Celi, di Busitalia ha detto di che in caso di proroga del servizio, "quest’ultimo dovrà essere per l’azienda sostenibile economicamente con impatto che non potrà ricadere ulteriormente sulle casse di Busitalia".