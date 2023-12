A spasso con coltello e spray

FOLIGNO A spasso con un coltello di 19 centimetri e una bomboletta di spray al peperoncino. Per questo è stato denunciato un 53enne, accusato di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. A rintracciarlo gli agenti del commissariato, nel corso di un controllo nel centro storico. L’uomo, pregiudicato, dopo essere stato avvicinato dagli operatori ha mostrato un evidente nervosismo. E’ stato quindi perquisito e tra gli indumenti, i poliziotti hanno scovato un coltello lungo 19 centimetri e una bomboletta spray al peperoncino. Il 53enne non è stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione sul possessi di coltello e bomboletta. Per questo è stato denunciato alla Procura di di Spoleto con l’accusa di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.