A Santo Stefano “Ars et Labor“ celebra Scarlatti

Musica di Santo Stefano con due concerti a Perugia. Giovedì alle 16.30 l’associazione Associazione Ars et labor presenta il Concerto di Natale “E’ nato il Gran Bambino” nella Sala della Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria: cantate di Alessandro Scarlatti con il Quartetto Ars et Labor e le voci soliste di Andrea Gavagnin, contraltista e Markos Bindocci, giovanissima voce bianca di soli 12 anni. Dal 2009, Ars et Labor ha avviato, sotto la direzione artistica di Christa Bützberger, il “Progetto Alessandro Scarlatti“, dedicato all’opera del compositore che si rivolge a musicisti, pubblico e mondo scientifico.

Sempre giovedì alle 18.30 alla Sala dei Notari c’è il tradizionale concerto della Corale Fra’ Giovanni Pian di Carpine diretta da Sergio Briziarelli con la voce solista del soprano Paola Stafficci, il violoncello di Agnese Menna e al pianoforte il giovane Andrean Zarkov. Ospite la Fondazione Fabio e Simona Cancelloni “Nati per Vivere”, che promuove attività e iniziative di sensibilizzazione su depressione e suicidio.