A Pian di Massiano di scena l’atteso derby. Acea Perugia-Gubbio

Partita di cartello per il rugby umbro. Alle 14,30 a Pian di Massiano si gioca il derby tra l’Acea Rugby Perugia e il Rugby Gubbio. La gara, che metterà in palio il quarto posto momentaneo in classifica, rappresenta un’occasione di riscatto per i biancorossi di Poloni, che all’andata sono tornati sconfitti con un risultato di misura (18-17). Il tallonatore Francesco Alunni Cardinali alla vigilia si è recato dallo sponsor Oleodinamica Palmerini per la consegna della maglia e per il ringraziamento.