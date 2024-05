A Palazzo Gallenga l’omaggio al poeta . Mario Quintana

“Non so ballare. Il mio modo di ballare è la poesia” è l’incontro per ricordare il poeta brasiliano Mario de Miranda Quintana a trent’anni dalla morte, in programma domani alle 17.30, all’Aula Magna dell’Università per Stranieri. L’incontro, dedicato a uno tra i più rilevanti poeti brasiliani che ha saputo imporsi all’attenzione internazionale con numerosi riconoscimenti, è organizzato dall’Ateneo in collaborazione con la casa editrice Graphe.it edizioni di Roberto Russo, che ha pubblicato tre traduzioni in italiano delle poesie di Mario Quintana, e con la libreria Mannaggia di Perugia. Dopo il saluto del Rettore Valerio De Cesaris, ci sarà un dialogo tra la poetessa Anna Maria Farabbi e il traduttore Natale Fioretto, docente all’Università per Stranieri. La lettura di alcuni poesie di Quintana sono affidate all’attore Luigi Diberti (nella foto).

Il poeta Mario Quintana è conosciuto in patria come il poeta delle cose semplici, grazie ai suoi versi giocosi, fantasiosi ma sempre profondissimi, con testi caratterizzati dalla brevità e compattezza dei versi. L’ingresso è libero