A Montecastrilli c’è “Agricollina“. Oltre 200 espositori da tutta Italia

MONTECASTRILLI - Prenderà il via venerdì 26 alle 11, la 56esima edizione di Agricollina, la Mostra Mercato delle macchine agricole collinari, zootecnia e animali da cortile. Una manifestazione che unisce tradizione e innovazione, mezzi meccanici all’avanguardia e la mostra del trattore d’epoca con esemplari risalenti a fine ’800. Non mancheranno stand con strumenti per la zootecnia e animali da cortile, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e macchine per movimento terra e poi prodotti enogastronomici, vivaistici e tanto altro. "Quella di quest’anno sarà un’edizione da record – dice il sindaco Riccardo Aquilini –, che vedrà arrivare negli spazi esterni del Centro Fiere dedicato a don Serafini, l’ideatore tanti anni fa di questo evento, oltre 200 espositori da tutta Italia. Ci saranno inoltre – spiega Aquilini-, numerosi eventi a collaterali, che potranno attirare anche chi non è strettamente interessato al settore agricolo, ma vuole conoscere la storia, le tradizioni e le bellezze del nostro territorio, a cominciare da quelle paesaggistiche e ambientali".