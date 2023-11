A Fumanti e Minelli il premio del Comune

GUALDO TADINO – Ieri mattina due giovani cittadini gualdesi sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco Massimiliano Presciutti, per aver dato lustro alla città di Gualdo Tadino. Si tratta del maggiore dell’aeronautica Emanuele Fumanti, comandante XII Gruppo Caccia Intercettori, già insignito della decorazione dell’Ordine Militare d’Italia da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e della padelista Matilde Minelli (foto), medaglia di bronzo ai mondiali juniores di padel in Paraguay con la selezione azzurra under 14. Oltre al primo cittadino, erano presenti anche gli assessori Stefano Franceschini e Jada Commodi. "Il maggiore Fumanti – ha sottolineato Presciutti – non è solo un aviere straordinario, ma anche e soprattutto una persona dalle grandi doti umane che sta dando lustro alla nostra città. Uno dei tanti gualdesi che si sono fatti strada senza mai dimenticare le proprie radici". Un grande orgoglio per la città come la giovanissima Matilde Minelli, presente alla cerimonia insieme alla compagna di squadra Vittoria Giraldi. "Vincere un bronzo ad un mondiale non è cosa frequente ed averlo fatto ad un’età così giovane rappresenta un buon viatico per nuovi successi futuri – le parole del sindaco -. E’ un grande onore per la nostra comunità, perché dimostra che anche partendo da un piccolo centro si possono ottenere grandi risultati". "E’ stata un’emozione incredibile – ha dichiarato Matilde Minelli – Una bellissima esperienza sia per il successo ottenuto ma soprattutto per il senso di squadra che si è creato insieme alle mie compagne".