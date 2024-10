A 14 anni rapina i coetanei. Colpi alla fermata dei bus e in Piazza della Repubblica

Baby rapinatori ancora in azione in Umbria. Due episodi nell’arco di pochi giorni, da una provincia a l’altra della regione. Quanto basta per accendere più di una spia di allarme. Da Orvieto a Perugia, modalità differenti, obiettivi diversi, ma il comune denominatore della giovanissima età dei presunti autori. Dopo la tentata rapina in un negozio di alimentari della città della Rupe ("Cercavo soldi per produrre musica trap"), un altro fatto si è consumato ieri a Perugia. In piazza della Repubblica, dove un ragazzo, identificato, anche se a fatica tanto che i carabinieri finiscono per contestargli anche la resistenza a pubblico ufficiale, per un quattordicenne, avrebbe minacciato un coetaneo per farsi dare il denaro che aveva con sé. Ma in piazza della Repubblica, secondo quanto riferito dall’Arma, c’era anche il padre della presunta vittima che è riuscito a intervenire, impedendo che il figlio consegnasse il denaro all’altro, e ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma, in questo modo, sono riusciti a bloccare il presunto responsabile. Che, come detto, al momento dell’identificazione, si è dimostrato piuttosto violento, arrivando anche a minacciare e insultare i carabinieri. Arrestato il 14enne, su richiesta del procuratore capo per i minori, Flaminio Monteleone, è stato sottoposto all’udienza di convalida, in seguito alla quale il giudice per le indagini preliminari ha deciso che il 14enne venisse affidato a una comunità. Al ragazzo, a cui viene contestato il reato di tentata rapina in concorso, è ritenuto responsabile anche di un altro episodio, verificatosi poco prima alla fermata del minimetrò. Anche in questo caso, ad essere preso di mira un coetaneo a cui, secondo quanto ricostruito, in concorso con un altro, al momento non identificato, sarebbe riuscito a farsi consegnare 50 euro. Per la rapina compiuta è stato denunciato a piede libero. Le indagini, ora, sono mirate a identificare chi fosse con il 14enne e se possano essere ricondotti ad eventuali episodi simili avvenuti a Perugia negli ultimi tempi.