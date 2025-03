“456“ di Mattia Torre una commedia sul palco del Concordia

Una commedia di Mattia Torre, indimenticato autore teatrale, sceneggiatore e regista scomparso a 47 anni arriva al Teatro Concordia per la stagione di Marsciano: domani alle 20.45 va in scena “456“ con gli attori Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Giordano Agrusta. Sagace, ironico e graffiante, lo spettacolo è giocato sull’equilibrio tra ironia, sarcasmo e su toni di fumetto grottesco e nasce dall’idea che l’Italia non è un paese, ma una convenzione. “456“ è una commedia che racconta come proprio all’interno della famiglia nascano i germi di questo conflitto: la famiglia sente ostile la società che gli sta intorno ma finisce per incarnarne i valori più deteriori, incoraggiando la diffidenza, l’ostilità, il cinismo, la paura: la famiglia diventa avamposto dell’ arretratezza culturale. Dallo spettacolo è stato tratto l’omonimo sequel televisivo, in onda su La7 nel “The show must go off” di Serena Dandini, e il libro “4 5 6 – Morte alla famiglia”. Biglietti al Bottegino del Tsu, allo 075.57542222.