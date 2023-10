3 Anni Dopo, Familiari di Silvana Benigno Donano Fondi per la Ricerca sul Cancro

SELCI LAMA – A tre anni dalla morte di Silvana Benigno i familiari stanno proseguendo la raccolta fondi per la ricerca contro il cancro. Grazie alla generosità degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del libro "Dalla stessa parte – In viaggio con lei" e a quella dell’imprenditore Leonardo Bambini di Artegraf (che ha stampato il volume), è stato possibile mettere insieme un’altra cifra da donare alla Fondazione Ieo-Monzino per la ricerca contro il cancro.

Non si fermano dunque le iniziative nel ricordo di mamma-coraggio Silvana Benigno che, anche quando era in vita, è riuscita – grazie a numerosi eventi organizzati per la raccolta fondi – a mettere insieme migliaia di euro destinati alla Fondazione milanese che rappresenta un punto di riferimento internazionale per la lotta al tumore. Nei giorni scorsi Bambini, che è anche presidente del Trestina calcio, all’interno della sua azienda ha consegnato nelle mani di Fabrizio Paladino, marito di Silvana, un assegno di 2 mila euro frutto dell’impegno degli sponsor e dello stesso imprenditore tifernate che ha donato una somma importante.

"So bene quanto è importante la ricerca e mi ricordo anche che Silvana ha rappresentato e rappresenta ancora un punto di riferimento per chi ogni giorno si trova alle prese con questo tipo di malattia", ha detto Leonardo Bambini. La raccolta fondi dopo 3 anni dalla scomparsa di Silvana, sta proseguendo con una nuova cifra devoluta a favore della Fondazione con la quale Paladino e la figlia Federica sono costantemente in contatto. "Un ringraziamento particolare – ha concluso Fabrizio – va anche all’amica e collega Lucia Bigozzi, che ha scritto con me ‘Dalla stessa parte’, raccontando la sua storia dal grande significato".