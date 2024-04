23enne incensurato arrestato con mezzo chilo di hashish a Terni: indagini in corso

TERNI Arrestato dai carabinieri un 23enne incensurato, italiano, residente nel Lazio, che è stato trovato in possesso di quasi mezzo chilogrammo di hashish. Il giovane era a bordo di un’auto a noleggio che, nel pomeriggio di lunedì, è stata fermata per un controllo da una pattuglia dell’Arma in viale dello Stadio. Nascosti in diversi punti del veicolo sono stati rinvenuti dai militari quattro panetti di hashish, del peso complessivo di quasi mezzo chilo, e la somma di 750 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.

Il 23enne, come detto incensurato e sconosciuto alle forze dell’ordine, era giunto a Terni da alcune settimane ed alloggiava in una struttura ricettiva della provincia, insieme alla fidanzata che è risultata estranea ai fatti. Per lui è così scattato l’arresto ed il trattenimento ai ’domiciliari’ nella struttura in cui alloggiava; il giudice gli ha poi imposto il divieto di dimora a Terni. Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare sia la provenienza che la destinazione del cospicuo quantitativo di hashish che, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.