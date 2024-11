Superstar internazionali sul palco di Umbria Jazz: arrivano Lionel Richie e Mika

Perugia, 21 novembre 2024 - Come sempre sarà una parata di superstar internazionali ad Umbria Jazz. Tra queste Lionel Richie, che salirà sul palco del santa Giuliana il prossimo 20 luglio. Lo annunciano gli organizzatori del Festival, svelando i primi nomi in programma, fra i quali anche Mika. Questo nuovo spettacolo fa parte del tour "Say Hello To The Hits", durante il quale il pluripremiato musicista offrirà una serie di esibizioni, con una produzione mai vista prima, nel Regno Unito e in Europa nel 2025, toccando 17 paesi, 29 città e un totale di 32 spettacoli.

"Sono così entusiasta di tornare in tour l'anno prossimo - ha commentato l'artista, secondo quanto riferisce una nota di Umbria Jazz - visitare città meravigliose e rivedere i miei fan. Devo essere onesto: provo una sensazione speciale quando scendo dall'aereo. La prima cosa che sento è: 'Bentornato a casa. Bentornato a casa. 'Questo mi fa sentire parte della comunità. Poi succede che tutti iniziano a raccontarmi una storia legata a una delle canzoni... ognuno ha una storia, e così mi sento davvero parte della famiglia, della comunità. Ed è la sensazione più bella del mondo". Lionel Richie, icona vincitrice di Grammy Awards, Oscar e Golden Globe - ricorda la nota - ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo. Considerato una delle figure più celebrate nella storia della musica, la sua carriera illustre si estende per oltre quattro decenni, regalandoci inni indimenticabili come Hello, All Night Long, Say You Say Me, We Are The World, Easy e molti altri.

Nel marzo 2018, Richie ha consolidato la sua iconica eredità lasciando l'impronta delle sue mani e dei suoi piedi presso il celebre TCL Chinese Theatre di Hollywood. Nel 2022, è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame, ha ricevuto l'American Music Awards Icon Award e il Gershwin Prize for Popular Song assegnato dalla Library of Congress. Nel settembre 2023, Richie ha concluso la prima parte del suo acclamato e sold-out tour "Sing a Song All Night Long" in 20 città, che ha visto la partecipazione speciale di una delle band più vendute di tutti i tempi, gli Earth, Wind & Fire. Da sette stagioni, Richie è giudice del programma American Idol su ABC, recentemente rinnovato per un'ottava stagione. Più recentemente, Richie ha debuttato e co-prodotto il documentario «The Greatest Night in Pop», presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2024, ricevendo il plauso della critica. «The Greatest Night in Pop» ha debuttato al primo posto nella classifica dei film in lingua inglese su Netflix nella sua prima settimana di uscita, con 11,9 milioni di visualizzazioni, ed è stato recentemente nominato per tre Primetime Emmys.

L'altro big: per Mika, che si esibirà sabato 19 luglio all'Arena Santa Giuliana, è un ritorno a Perugia. Songwriter di temi accattivanti e trascinante performer ma anche giudice di talent, conduttore, presentatore, showman. Per Mika si è parlato di un ritorno, debitamente rivisitato, al glam rock e sono state richiamate icone come David Bowie e Freddie Mercury. "L'Italia per me è una seconda casa, un luogo - ha dichiarato Mika - dove la mia musica e la mia anima si incontrano in modo speciale. Non vedo l'ora di ritrovare il pubblico italiano per vivere insieme delle serate magiche in tre location meravigliose. Sarà un'estate indimenticabile".

I biglietti per il concerto di Mika del 19 luglio saranno in vendita dal 25 novembre, ore 11. I biglietti per il concerto di Lionel Richie del 20 luglio saranno in vendita dal 26 novembre, ore 11