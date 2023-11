Lenny Kravitz a Umbria Jazz: appuntamento il 13 luglio

Perugia, 30 novembre 2023 – Anche quest’anno tornano i carichi pesanti all’Umbria Jazz. Dopo i primi nomi usciti nei giorni scorsi, il festival evento di Perugia ha annunciato un altro grande nome per il prossimo 13 luglio: il cantautore, polistrumentista, produttore discografico e attore statunitense Lenny Kravitz. L’artista tornerà in live dopo una lunga assenza dai palchi italiani e presenterà al pubblico la sua ultima opera: Blue Electric Light, dodicesimo album in studio per il cantante. Un disco esplosivo, romantico, d'ispirazione. Il talento di Kravitz come scrittore, produttore e polistrumentista è evidente, lui stesso ha scritto i testi e suonato la maggior parte degli strumenti insieme al chitarrista Craig Ross. In tutta la sua carriera, Lenny ha vinto quattro Grammy Awards e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Recentemente è stato selezionato come candidato alla Hollywood Walk of Fame 2023, rimarcando il suo innegabile ruolo d'icona di stile e musica.