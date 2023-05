Santa Rita, Cascia in festa: tutto il programma della giornata

Cascia (Perugia), 22 maggio 2023 - Bella e fugace, come può essere la vita. La rosa rossa, con le sue spine, è il simbolo di Rita da Cascia, in ricordo della rosa fiorita sotto la neve che una sua parente le portò insieme ai due fichi prima della morte. E oggi, 22 maggio, giorno in cui si celebra e festeggia solennemente la Santa, le rose a Cascia saranno benedette dal Cardinale Marcello Semeraro, in un evento che sarà possibile anche a distanza, in diretta streaming. La rosa è il simbolo di questa giornata, che racchiude il senso del messaggio che ci ha tramandato Santa Rita: quello di godere appieno dell’amore e della bellezza di Dio attraverso l’amore e la bellezza della vita, accettando le spine come parte di essa. La sua “spina” sulla fronte, l’aveva espressamente chiesta a Cristo, mentre pregava per partecipare alla sua passione. Donna del dialogo e del perdono, ha cercato sempre il dialogo e la pace per mettere fine alla cruenta faida familiare che vide suo marito assassinato. Ogni anno viene consegnato un riconoscimento a donne di ogni Paese e religione che incarnano i valori della pace. Il “Riconoscimento Internazionale Santa Rita 2023”, istituito nel 1988 su volontà delle monache agostiniane dei padri agostiniani e dell’amministrazione comunale, quest’anno è andato a Luciana Daqua, Antonella Dirella e Franca Pedrini. Oggi a Cascia è festa grande, con un ricco programma che è iniziato con il suono festoso delle campane alle sei di mattina. Ecco il programma nel dettaglio della giornata solenne dedicata alla “santa degli impossibili”. Dopo l’arrivo della processione con la statua della Santa da Roccaporena, portata dagli spalloni di Cascia e dal Corteo Storico con costumi quattrocenteschi che rievocano gli episodi della vita della santa egli impossibili, alle 10,30 in piazza San Francesco viene celebrata la Santa Messa solenne, trasmessa anche in diretta streaming, presieduta dal Cardinal Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei Santi. Concelebranti sono Monsignor Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia, e Padre Alejandro Moral Antòn , Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino. Al termine del Pontificale, muoverà alle 11,30 il corteo storico, la processione con tutti i concelebranti e la statua di Santa Rita, che proseguiranno fino alla basilica. E una volta arrivati qui, sul sagrato, alle 12,30 il Rettore reciterà la preghiera della supplica alla Santa e il Cardinale impartirà la Benedizione delle Rose, evento che si potrà seguire sempre in diretta streaming. Nel pomeriggio, alle ore 16 in piazza Garibaldi ci sarà il concerto bandistico Città di Casperia. Alle ore 18 nella basilica di Santa Rita la messa per i benefattori del santuario, presieduta da padre Luciano De MichieliI, rettore della basilica. La giornata si concluderà in piazza San Francesco, nel segno della musica alle ore 21.30 con il concerto di Antonella Ruggiero, e alle 23,30 con lo spettacolo pirotecnico. La basilica resterà aperta tutto il giorno, fino alle 20, perché tutti i pellegrini possano avere il tempo di venerare Santa Rita pregando davanti alla sua urna. Il monastero antico si potrà visitare la mattina fino alle 12.30 in maniera continuata, e nel pomeriggio con visite ad orario alle 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30. "Siamo al fianco del Papa nella costruzione di una speranza di pace, in Ucraina e in ogni Paese martoriato dalla guerra" ha affermato nel suo messaggio Maria Rosa Bernardinis, badessa del monastero di Cascia.