La bottega del Perugino, le gole del Rio Grande: emozioni con il Fai

La bottega del Perugino

Perugia, 16 marzo 2023 - La villa, il parco e le palazzine che fanno parte del complesso della scuola della Banca d'Italia (Perugia); un tuffo nel borgo medioevale di Bevagna, la ricostruzione della bottega di Pietro Vannucci a Città della Pieve, i vecchi ospedali, prestigiosi palazzi e street art nell'antica via della Fiera (Foligno), il bacino del Rio Grande ad Amelia, la Camera di Commercio-Liceo Classico (Terni) e lo studio e biblioteca di Achille Perilli, immerso nelle campagne orvietane. Ecco alcune delle location da non perdere in occasione delle giornate del Fai.

Quando: sabato e domenica si rinnova infatti l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del Fai offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo

libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

A Perugia, per esempio, vale la pena visitare la scuola di Bankitalia. Tra gli edifici spiccano la villa centrale, nella quale sono ubicati un salone di rappresentanza, la ricezione, la cucina, tre sale di ristorazione e camere per gli ospiti e la Palazzina B, dove si trovano gli uffici della Scuola, un salone, un'aula modulare in grado di accogliere fino a 150 persone. Il parco, composto da molte varietà di alberi, siepi, arbusti e spazi arborei, è stato progettato dal noto paesaggista Pietro Porcinai e comprende due piscine, un campo da tennis, un bocciodromo e una cisterna per le acque piovane.

La ricostruzione della bottega del Perugino si trova nel cuore di Città della Pieve, a pochi passi dal corso. Tra quelle mura si possono incontrare personaggi in costume che rievocheranno lo spirito di una tipica bottega rinascimentale. Per chi ama la natura, il Bacino del Rio Grande è un luogo di suggestiva bellezza, un tempo risorsa economica, oggi risorsa ambientale, turistica, sociale e formativa per le generazioni presenti e future (passeggiata di circa tre chilometri).