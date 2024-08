Colpito da un pugno, muore dopo un mese: disposta l'autopsia

Spoleto, 21 agosto 2024 - E' necessario fare luce sulla morte di un anziano di Spoleto, deceduto lunedì dopo che circa un mese fa era stato colpito da un pugno che aveva comportato il suo ricovero in ospedale a Terni. Per questo la Procura della Repubblica di Spoleto ha disposto sulla salma l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni. L’uomo, un 98enne, era finito al Santa Maria dopo aver ricevuto un colpo al termine di un litigio, non è chiaro con chi. Dopo essere stato ricoverato per alcune settimane, l’anziano era stato dimesso ed era rientrato nella propria abitazione, qui – alcuni giorni dopo – è morto. Ora, dunque, sono stati disposti accertamenti – nonostante la veneranda età dello spoletino – per capire se il decesso possa essere una conseguenza del pugno o meno. Si dovrà verificare, dunque, l’eventuale nesso tra il decesso e l’ematoma alla testa per il quale era stato ricoverato in ospedale. Accertare, quindi, se il problema potesse essere davvero legato al trauma cranico subito in precedenza e infine e a quel punto, grazie al lavoro degli investigatori, ricostruire l’accaduto (cioè la presunta lite) per risalire a possibili responsabilità, ancora lontane e difficili da individuare, anche in considerazione dell’avanzata età dell’uomo.