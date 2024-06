La Fioritura prepara lo spettacolo: chiusure al traffico da domenica. Ecco come accedere

Norcia, 14 giugno 2024 - La Fioritura è alle porte. Il Pian Grande si prepara ad accogliere migliaia di visitatori. E come negli altri anni per evitare file e ingorghi scatta il Piano degli accessi varato dal Comune di Norcia. Durante le domeniche 16, 23, 30 giugno e 7 luglio sarà interdetto il passaggio di autovetture e camper, che potranno trovare posto e sostare presso uno dei parcheggi di prossimità, raggiungendo da questi Castelluccio attraverso un servizio di navette.

Sarà invece consentito libero accesso ai mezzi a due ruote, ai bus turistici e alle autovetture di residenti, dimoranti, esercenti, soggetti non deambulanti o di coloro comunque in possesso di idonea autorizzazione per quanto concerne i bus turistici, sarà consentito libero accesso, con possibilità di raggiungere Castelluccio e consentire la discesa dei passeggeri in prossimità del “Deltaplano” e/o della “Piazzetta”; una volta fatti scendere i passeggeri, tali bus dovranno immediatamente allontanarsi, per poi tornare a riprendere i turisti all’ora concordata.

Durante le quattro domeniche indicate, sarà consentito a coloro che, a prescindere dalla fioritura, abbiano necessità di andare, con l’autovettura (no camper), da una delle tre porte di ingresso verso le altre due, il solo transito con l’assoluto divieto di sosta e di fermata.

Per quanto concerne i sabati, sarà consentito libero transito a tutti i mezzi, fermo restando l’assoluto divieto di sosta sui prati e contestualmente sarà reso disponibile il servizio parcheggi di prossimità e navette, salvo adottare limitazioni in base all’andamento dei flussi turistici. Dal lunedì al venerdì invece sarà consentito il libero accesso a tutti i mezzi, fermo restando comunque il divieto di sosta sui prati.

Navette: intanto Busitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, sostiene il turismo locale della Valnerina e amplia la propria offerta di servizi e collegamenti. Anche quest’anno dunque sarà possibile raggiungere in autobus Castelluccio di Norcia per ammirare la bellezza dei colori. Ecco tempi e orari del servizio: nei weekend dal 15 al 30 giugno e il 6 e 7 luglio, sarà attivo il "Servizio Navette Fioritura 2024", che collega i parcheggi del Comune di Norcia all’area del Pian Grande. Il servizio è effettuato con l’impiego di autobus, distribuiti in tre percorsi: Navetta B1 (collega il parcheggio Scentinelle), operativa nei giorni di sabato e domenica; Navetta B2 (collega i parcheggi Monti del Sole e Forca Canapine), operativa nei giorni di sabato e domenica; Navetta A1 (collega il parcheggio Norcia Boeri), operativa la domenica.

Allestite tre aree parcheggio in altura, localizzate lungo la SP447 (denominate Scentinelle, Monti del Sole, Forca Canapine) e un area parcheggio a Norcia capoluogo (denominata Boeri). In particolare l’area Scentinelle (traversa sp477) avrà 90 posti disponibili e dista 10 km da Castelluccio; l’area Monti del Sole (via dei Pini, traversa sp477) 110 posti ed è a 13 km da Castelluccio; il parcheggio Forca Canapine, lungo la provinciale, ha 75 posti e si trova a 14,5 km da Castelluccio. Il parcheggio Boeri, a Norcia capoluogo, ha una disponibilità di 150 posti e dista 25 km dalla frazione montana. Soltanto quest’ultima potrà ospitare i camper,