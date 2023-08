Dimentica la carabina sopra il tettino della macchina: giovane denunciato

Foligno, 24 agosto 2023 – Ingrana la marcia e riparte. Peccato che la carabina semiautomatica che aveva dimenticato sopra il tettino cade e finisce in mezzo alla strada. Tanto bene la ritrovano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno,

Dopo averla acquisita, gli operatori hanno iniziato gli accertamenti per individuare l’eventuale proprietario dell’arma. Per i poliziotti è stato un gioco da ragazzi risalire al proprietario, un 28enne, dimorante non lontano dal luogo del rinvenimento. I poliziotti hanno, quindi, rintracciato il giovane che, sentito in merito, ha raccontato che poche ore prima era andato in quella zona con la carabina per tararne l’ottica. Poi era ripartito in macchina dimenticandosi di riporre la carabina, invece, lasciata sul tettuccio. Durante il tragitto verso casa, quindi, l’oggetto è caduto in strada fino al suo rinvenimento da parte degli operatori di Polizia. La vicenda, con ogni evidenza, ha dimostrato l’assoluta negligenza del 28enne nella custodia dell’arma, ragion per cui è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di omessa custodia di armi, con contestuale sequestro della carabina semiautomatica. Il ragazzo deteneva in maniera legale anche diversi fucili da caccia, che però gli sono stati requisiti in via cautelativa.