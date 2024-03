Basket femminile serie A: dopo 45 anni la reunion della Don Bosco Perugia

Perugia, 20 marzo 2024 - Pallacanestro femminile fine anni '70, che tempi! Mentre i Grifoni di Castagner firmavano il record della imbattibilità sui campi da calcio, la Kika Don Bosco entrava nella storia del basket italiano, non solo per la prima promozione in serie A ma anche per la giovane età delle giocatrici. L'impresa riuscì a compierla il professor Ventura, che diede l'impulso alla squadra, poi c'erano gli allenatori Carlo Scatena e Valter Sposini. Ma il resto lo fecero oro, le protagoniste della promozione, che passavano i pomeriggi ad allenarsi sul linoleum (poi arrivò il parquet) dei Salesiani: la capitana Stefania Galli e la sorella Susanna, Terry Passaro, (giocò anche le Olimpiadi), Rita Paltriccia, Stefania Brughini, Anna Cagini, Francesca Monacelli, Antonella Doria, Angela Parretta, Brunella Pierini, Adelina Ciotti, Milena Zugarini, Silvia Lonzini, Tiziana Raffa, Annarita Catani, Patrizia Babini.

Ora, a distanza di 45 anni da quegli anni gloriosi, l’imprenditore Alberto Guarducci tifosissimo di quella squadra e appassionato di pallacanestro, ha chiamato a raccolta i protagonisti di quei tempi per una reunion tra ricordi e musica: “ Sarà una grande festa. Hanno dato il patrocinio anche istituzioni e Federazione. Quasi tutte le campionesse mi hanno assicurato la loro presenza. Ci sarà anche un tallk show moderato dal giornalista Stefano Cocchieri. Da quei quattro campionati di serie A - conclude Guarducci - si possono prendere tanti insegnamenti, come il comunicare azioni virtuose alle giovani generazioni, l'entusiasmo per lo sport e per un sano agonismo. La serata è lunga: avremo tempo per approfondire".

Appuntamento venerdì 22 (ore 20) all'Hotel Giò: info e prenotazioni 3356959273-3929340155, possono partecipare gli appassionati, e chi vuole tornare indietro ai tempi d'oro della Don Bosco Perugia.

Silvia Angelici