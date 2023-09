Aveva preso a pugni un coetaneo: per un minore scatta la denuncia

Assisi, 8 settembre 2023 - Un minore è stato denunciato dalla polizia di Assisi per lesioni personali. Era stata la vittima che, dopo aver subito l’aggressione,ad aver denunciato l’accaduto alla Polizia di Stato. Agli agenti, il giovane ha riferito che, mentre si trovava in un locale insieme a due amici, era stato avvicinato da tre coetanei. In seguito, uno di questi, approfittando di una scusa, gli aveva sottratto la bevanda che aveva sul tavolo. A quel punto, con un gesto rapido era riuscito a rimpossessarsene, provocando, però, la reazione del ragazzo che lo aveva spintonato e percosso violentemente con un pugno, facendolo cadere a terra inerme. La vittima era stata poi accompagnata dalla madre all'Ospedale di Assisi dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 7 giorni. Alla luce di quanto emerso, gli agenti hanno quindi deferito il ragazzo all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni persona.