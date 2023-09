Assisi, tutto pronto per la Festa di San Francesco. Ecco il programma

Firenze, 26 settembre 2023 - Quest’anno sarà la regione Valle d’Aosta, a nome di tutti i Comuni italiani, a rendere omaggio al santo Patrono d’Italia, Francesco d’Assisi. Con il pellegrinaggio al luogo del beato Transito, presso la Porziuncola, e la simbolica offerta dell’olio per la lampada votiva che arde dinanzi alla sua tomba presso il sacro convento di Assisi. In ricordo di Frate Jacopa, la nobildonna romana amica di san Francesco presente alla Porziuncola nell’imminenza del Transito, la “Rosa d’argento”, ossia l’annuale riconoscimento attribuito a una donna del nostro tempo testimone di fede, speranza e carità, verrà consegnata alla signora Vanna Balducci. Il suo impegno nell’educazione e nell’accompagnamento dei giovani l’ha portata a scegliere, insieme alla sua famiglia, di lavorare e vivere all’interno dell’Istituto San Giuseppe di Aosta, un collegio che accoglie ragazzi e ragazze delle scuole superiori e alcuni universitari che arrivano dalle vallate più lontane della nostra regione. La sua presenza quotidiana accanto a questi giovani è una testimonianza di amorevole cura e di vicinanza verso le nuove generazioni che vivono un momento importante e delicato della loro crescita. Nella diocesi di Aosta, la signora Balducci lavora anche con impegno e competenza nell’Ufficio famiglia ed è ora il direttore responsabile dell’Ufficio cultura e delle comunicazioni sociali, nonché segretaria dell’Unione Cattolica Stampa Italiana. Il triduo dal 30 settembre al 2 ottobre Alla basilica papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola alle ore 21.15 il triduo di preparazione alla solennità, “Vita e Regola: osservare il Vangelo”, presiede Fr. Cesare Vaiani Ofm. Il 30 settembre: La vita e la regola proposta da Francesco, il 1 ottobre ‘Avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione’, il 2 ottobre ‘Come andare per il mondo’ Celebrazioni del 3 ottobre Il programma delle celebrazioni nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. Il giorno del Transito, martedì 3 ottobre, ci saranno messe alle ore 7, alle 8 e alle 9. Alle 9.30 nella Sala del Refettorietto del Convento Porziuncola la presentazione del riconoscimento “Rosa d’argento, Donne del nostro tempo testimoni di fede, speranza e carità” a Vanna Balducci. Alle 11, solenne concelebrazione eucaristica “nel Transito di San Francesco”, presieduta da padre Francesco Piloni, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria-Sardegna nella basilica papale di Santa Maria degli Angeli. Nel corso della celebrazione sarà consegnato il riconoscimento “Rosa d’argento” alla signora Balducci che offrirà il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso. Alle ore 10.30 l’“Offerta dei fiori” con Frate Jacopa, la signora Balducci, il sindaco di Assisi, una rappresentanza del Comune e dello “Storico Cantiere” di Marino (Roma), e della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli. Alle ore 11 la solenne celebrazione eucaristica ‘Nel transito di San Francesco’, presiede padre Francesco Piloni, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria-Sardegna. Frate Jacopa offre il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso. ll Custode del Protoconvento Porziuncola consegna il riconoscimento “Rosa d’Argento” 2023. La Pro Loco di Santa Maria degli Angeli e l’Associazione “Priori del piatto di Sant’Antonio abate”, a nome della Comunità angelana, offrono i fiori per il luogo del Transito. Alle 17.30, sempre nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, accoglienza delle autorità civili con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province della Valle d’Aosta e dell’Umbria, dei sindaci della Valle d’Aosta e di Assisi da parte di Fra Massimo Travascio Ofm, custode del protoconvento Porziuncola. Alle 18, la solenne celebrazione dei primi vespri “nel Transito di San Francesco” presieduti da Monsignor Franco Lovignana, vescovo di Aosta e presidente della Conferenza Episcopale Piemontese con l’assistenza del Cardinal Agostino Vallini, legato pontificio per le basiliche di Assisi. Partecipano i sacerdoti della Valle d’Aosta e Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, e i Ministri generali e provinciali delle famiglie francescane e i pellegrini della diocesi di Aosta. Al termine della celebrazione, il saluto di fra Massimo Fusarelli, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori.

Alle 21, nel santuario di San Damiano Don Fabio Bredy, vicario generale della diocesi di Aosta, presiederà la veglia per i giovani; mentre alle 21.30, nella basilica papale di Santa Maria degli Angeli, padre Roberto Genuin, ministro generale dei Frati Minori Cappuccini, presiederà la veglia di preghiera. 4 ottobre, Solennità di San Francesco Patrono d’Italia Le celebrazioni si aprono alle ore 7, nella basilica papale di Santa Maria degli Angeli, con la celebrazione eucaristica presieduta da Fra Massimo Fusarelli Ofm, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori. Messe alle 8.30, 10, alle 16 e alle 18. Alle 19 Secondi Vespri della Solennità in Cappella Papale Il canto durante le celebrazioni liturgiche sarà eseguito dalla Corale Porziuncola della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, diretto dal Maestro Matteo Ferraldeschi Ofm e accompagnato dall’organista Maestro Jacopo Zembi. Maurizio Costanzo