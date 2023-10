Anziano rapinato al mercato riconosce la ladra. Per lei scatta la denuncia

Gubbio, 10 ottobre 2023 - Gli anziani frequentatori del mercato settimanale erano le vittime preferite. Ma questa volta è andata male. Una donna di trent’anni, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata dai Carabinieri per aver rapinato un anziano signore che aveva appena terminato i suoi acquisti al mercatino.

I fatti: mentre passeggiava, l'uomo è stato raggiunto da una donna che gli si è avvicinata con una scusa. A questo punto, approfittando di un momento di distrazione, la malvivente con violenza, ha afferrato la collana in oro che l’uomo indossava al collo cercando in tutti i modi di portargliela via. Immediata la reazione dell’anziano, ma la donna non ha desistito. A seguito della colluttazione, il pensionato si è ferito alla mano, è riuscita a fuggire portando con sé il crocifisso della collana.

L'uomo però è riuscito a cogliere alcuni particolari fisici e l’abbigliamento dell’autrice del reato. Così, dopo essere stato soccorso da un commerciante, ha contattato il 112 per richiedere l’intervento dei Carabinieri. L'attività di indagine che ne è scaturita ha consentito ai militari di individuare la donna corrispondente la descrizione della vittima nei pressi di via Beniamino Ubaldi.

Le indagini: la donna è stata perquisita e riconosciuta dall’anziano eugubino. L’indagata è già nota, controllata e segnalata più volte alla giustizia per la violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Gubbio emesso dal questore di Perugia.