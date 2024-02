Accoltellamento a Terni: arrestate due persone. Scatta la denuncia anche per una donna

Terni, 13 febbraio 2024 - Arrestati dalla Polizia di Terni i due tunisini accusati di aver accoltellato un loro connazionale. E' stata denunciata anche la moglie di uno di loro. Un passo indietro: i fatti risalgono al 4 febbraio. E' notte, quando in un appartamento di via Battisti, un uomo viene gravemente ferito al braccio sinistro, per fratture multiple, fratture esposte e semi amputazione della mano sinistra. La pattuglia della Squadra Volante intervenuta, seguendo le tracce di sangue lasciate sull’asfalto, era risalita all’appartamento da dove era fuggito, non riuscendo però a farsi aprire. Indagini a tappeto da parte della Mobile (coordinate dalla Procura di Terni) hanno portato all’identificazione di alcuni cittadini tunisini presenti nell’appartamento al momento del drammatico evento. Attraverso accertamenti, effettuati anche tramite i social network, la Polizia, arrivava a due giovani: un tunisino di 36 anni, titolare di un permesso scaduto di validità per asilo politico e un 25enne tunisino con precedenti per spaccio. La vittima ha detto agli investigatori di conoscere i suoi aggressori (riconosciuti anche nell’album fotografico mostratigli) e di essere a conoscenza del fatto che loro non vogliono che lui sia a Terni perché sanno che parla male di loro.

La cattura dei malviventi è avvenuta dopo un servizio di appostamento e pedinamento nei confronti della moglie del 25enne, che li ha portati direttamente sul luogo dove ha incontrato i due e li ha fatti salire in auto, alla periferia della città. Nonostante l’alt intimato dalla Polizia, la donna non si è fermata, ma anzi ha proseguito la corsa, andando a sbattere contro l’auto degli agenti che nel frattempo l’avevano sorpassata, causando lesioni ad uno di loro giudicate guaribili in 7 giorni.

I tre sono stati portati in questura dove i due uomini sono stati arrestati per lesioni aggravate; inoltre, la donna è stata denunciata insieme al marito per possesso di armi o di oggetti atti ad offendere e l’altro uomo per ricettazione. Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio è scattata anche per la vittima, in quanto, in ospedale, dai vestiti sono saltati fuori 9 involucri, contenenti cocaina per oltre 7 grammi.