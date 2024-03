A bordo del pullman senza biglietto, aggredisce il controllore: denunciato

Foligno, 20 marzo 2024 - Ancora un episodio di violenza a bordo dei mezzi pubblici di trasporto. Un ragazzo di 18 anni, marocchino, ha aggredito l’addetto ai controlli dei biglietti pensando di farla franca, ma l'intervento della Polizia di Stato ha reso vana la sua fuga. E' successo a Foligno a bordo del pullman sulla tratta urbana di Foligno: l’addetto dell’azienda di trasporto è stato aggredito dal 18enne che, privo del titolo di viaggio, si è rifiutato di fornire le generalità. Il controllore, a quel punto, ha contattato il Numero Unico di Emergenza Europeo provocando la reazione del giovane che, andato in escandescenza, l’ha spintonato tentando di guadagnarsi la fuga. Sul posto sono poi giunti i poliziotti che, dopo aver accompagnato il giovane in Commissariato per l’identificazione, lo hanno denunciato per il reato di resistenza a incaricato di pubblico servizio.