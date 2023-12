Unicoop Firenze abbatte la spesa del 10%

Dicembre è alle porte ed è un mese dove le spese aumentano. Un periodo dell’anno dove pesa non avere soldi per imbandire una bella tavola o fare qualche regalo di natale. Lo sa bene Unicoop che si è schierata a fianco delle famiglie in difficoltà economica, ufficializzando un’iniziativa che prevede, dal 1º al 31 dicembre, lo sconto del 10% su tutta la spesa, compresi i prodotti già in offerta. "Le difficoltà si registrano sempre di più anche per fare la spesa, è per questo che abbiamo deciso di mettere a disposizione un investimento considerevole per far fronte alle famiglie in difficoltà, è per questo che vogliamo mettere tutti nelle condizioni di fare la spesa " esordisce Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza. Un investimento, comunica la cooperativa "sociale e non commerciale" di circa 30 milioni di euro che verranno restituiti ai soci sotto forma di sconto su quello che acquisteranno. Una mossa dovuta, in seguito al rapporto Caritas 2023: più di due milioni di famiglie vivono in povertà. Il direttore della Caritas Toscana Don Emanuele Morelli commenta con dati che lasciano l’amaro in bocca "nella nostra regione, la curva di incremento, di famiglie che bussano alla nostra porta, cresce - si registra un aumento del 20% rispetto allo scorso anno" commenta Don Morelli. Parliamo di circa 28mila famiglie, quasi un intero comune. Un periodo dell’anno dove le famiglie fanno fatica a conciliare la vita con i bisogni che ci sono.

E poi il presidente del consiglio di gestione di Unicoop Firenze Michele Palatresi "è una verità drammatica, non vogliamo una meccanica commerciale, ma stare vicini ai nostri soci, permettendo loro di affrontare le festività in modo più sereno".