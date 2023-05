Un’estate all’insegna dello sport con i Valtiberina Summer Camp 2023

Arezzo, 24 maggio 2023 – Tennis e padel, beach volley e beach tennis, nuoto e picnic: i Valtiberina Summer Camp 2023 torneranno a proporre un’estate all’insegna dello sport, dell’aggregazione e del divertimento. Il Valtiberina Tennis di Sansepolcro ha avviato il conto alla rovescia verso la nuova edizione dei campi solari che, a partire da lunedì 12 giugno, si svilupperanno per un totale di undici settimane ricche di attività ludiche, creative e motorie rivolte a bambini e ragazzi a partire dai quattro anni di età. L’iniziativa, strutturata in collaborazione con il Tennis Giotto di Arezzo, sarà ospitata dal centro sportivo multidisciplinare PalaPiccini e proseguirà fino a venerdì 8 settembre, andando a rinnovare un prezioso servizio rivolto alle famiglie per il periodo senza la scuola. Proprio nell’ottica di assecondare le diverse esigenze dei genitori, inoltre, il circolo biturgense ha previsto una triplice possibilità oraria: fino alle 13.00 senza pranzo, fino alle 14.00 con pranzo o full-time fino alle 17.30.

La formula dei Valtiberina Summer Camp è stata rinnovata per garantire un’offerta diversificata dove le attività sportive sui campi del PalaPiccini verranno, ogni settimana, alternate da giornate da trascorrere in piscina e da esperienze alla scoperta del territorio arricchite da un pic-nic. Le mattine si apriranno con l’accoglienza dalle 8.15 alle 9.00 e con la divisione dei partecipanti in gruppi omogenei in relazione all’età, poi si alterneranno lezioni, giochi e tornei tra tennis, padel e altre discipline sportive, facendo affidamento su un ambiente moderno e polifunzionale con quattro campi da tennis, quattro campi in sabbia per beach volley e beach tennis, un campo da padel e un ristorante. Ogni attività, inoltre, sarà condotta da uno staff composto da maestri del circolo e da professionisti di diversi settori. Le preiscrizioni sono già aperte alla segreteria del Valtiberina Tennis al PalaPiccini in via Saragat, mentre per informazioni è possibile contattare il 379/25.84.617 o scrivere a [email protected]