Arezzo, 5 giugno 2024 – Undici incontri e tre titoli in palio nella notte de “Le stelle del ring”. Sabato 8 giugno, dalle 20.30, lo stadio comunale di Capolona sarà sede della ventottesima edizione del gran galà dedicato alla kickboxing e agli sport di combattimento che riunirà alcuni dei migliori atleti professionisti del panorama nazionale e internazionale. L’appuntamento, organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Capolona, troverà il proprio cuore nell’assegnazione del titolo intercontinentale WKN nei -72,7kg dove sarà possibile assistere a un combattimento di altissimo livello all’insegna di spettacolo e adrenalina. A contendersi la vittoria saranno il ventiseienne aretino Lorenzo Corsetti del Team Jakini che, dopo essersi laureato campione italiano nel 2023, farà affidamento sul sostegno del proprio pubblico per provare a consacrarsi anche a livello internazionale nell’incontro con il trentottenne serbo Sladjan Dragisic.

La notte de “Le stelle del ring” sarà ulteriormente arricchita dal conferimento di due titoli italiani. Le emozioni di combattere per il tricolore saranno vissute da Antonio Baiculescu del Team Jakini che incrocerà i guantoni nei -73,5kg con Alessandro Sussi della Black Eagle Gym di Brescia, mentre l’altro incontro valido come campionato nazionale vedrà opposti Alessandro Grassi del Team Curci di Perugia e Guy Bertran della Rhodigium Boxe di Rovigo nei -75kg. Il programma dei combattimenti prevederà la presenza sul ring di altri due atleti allenati da Nicola Sokol Jakini: Lorenzo Mattani sarà impegnato nei -72kg di kickboxing in un incontro tutto aretino contro Alessio Voltarelli del Team Voltarelli di Soci e Anton Torres sfiderà il brasiliano Tarik Mansour della Rhodigium Boxe nei -60kg di boxe. A contribuire allo spettacolo de “Le stelle del ring” contribuiranno poi i match tra Ayman Homami Chila della Fight Gym MMA di Arezzo e David Bolletta del Team Driss di Perugia nei -66kg, tra Claudio Iancu della Thai Boxe di Colleferro e Saimon Qushku dello Yama Arashi Dojo di Massa nei -62,5kg, tra Daoud Ben Hammam di Bruxelles e Marco Ferroni del Team Marceddu di Firenze nei -66kg, tra Davide Pellini del Team Curci di Perugia e Franc Agalliu dello Yama Arashi Dojo di Massa nei -72kg e tra Karim Ylias del Team Driss di Perugia e Luis Hoday dello Sport Club Virtus di La Spezia nei -71kg. Un combattimento al femminile, infine, vedrà opposte Chiara Penco e Linda Vestrini nei -60kg. “Le stelle del ring” sarà anticipato alle 18.30 di venerdì 7 giugno dalla consueta conferenza con la presentazione degli atleti e il controllo del peso, con un primo faccia-a-faccia in vista degli incontri sul ring che verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook de “Le Stelle del Ring”.