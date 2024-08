Una nuova stagione di sport, emozioni e valori con la Ginnastica Petrarca

Arezzo, 10 agosto 2024 – Un anno di sport, emozioni e valori con la Ginnastica Petrarca. La società aretina ha avviato il conto alla rovescia verso mercoledì 11 settembre quando, a partire dalle 17.00, il palazzetto dello sport di San Lorentino aprirà le proprie porte per l’Open Day in cui bambini e bambine a partire dai quattro anni di età potranno mettersi alla prova nelle diverse specialità ginniche. La giornata sarà tenuta dallo staff tecnico petrarchino che accoglierà gli aspiranti ginnasti e che proporrà una lezione in cui sarà possibile vivere le prime esperienze tra Ginnastica Ritmica, Ginnastica Artistica Maschile e Ginnastica Artistica Femminile, con i nuovi iscritti che avranno poi diritto a due lezioni di prova gratuite.

“Ginnastica Petrarca… oltre lo sport” è lo slogan scelto per la stagione 2024-2025 che vuole identificare un’attività che trova il proprio perno nell’educazione ai valori fondanti dello sport che sono gli stessi che dovranno guidare l’azione di coloro che, in futuro, assumeranno responsabilità a livello sociale. Gli agonisti e le agoniste della società, inoltre, vivono la cultura della sfida in un clima familiare, dove la crescita motoria è sempre unita a emozioni, socializzazione e confronto con gli altri. Tutto questo, attraverso la ricchezza dell’attività ginnica che permette di scegliere il percorso più adatto alle caratteristiche e alle passioni di ogni bambino e ogni bambina: la Ginnastica Petrarca, infatti, è l’unica società cittadina impegnata in tutte le specialità maschili e femminili del panorama ginnico. I più piccoli a partire da quattro anni verranno inseriti in gruppi omogenei a seconda dell’età e, guidati da istruttori qualificati e brevettati, vivranno corsi ludico-motori di avviamento per favorire un armonioso sviluppo fisico e per gettare le basi per un futuro eventuale ingresso nel settore agonistico per andare a gareggiare in ambito regionale, nazionale e anche internazionale.

La nuova stagione della Ginnastica Petrarca proporrà corsi per tutte le età, prevedendo anche attività per adulti, ginnastica dolce per la terza età e pilates dove vengono eseguiti esercizi diversificati a corpo libero o con attrezzi a seconda degli specifici bisogni: mantenere in movimento in corpo, ritrovare la forma o rafforzare muscolatura e articolazioni. A completare il panorama di discipline è la Gymnaestrada dove la società aretina è tra le massime rappresentanti a livello internazionale in virtù di coreografie dove vengono trattate tematiche sociali attraverso una combinazione di elementi di ginnastica e di danza. Per ulteriori informazioni o per prenotare la prova di mercoledì 11 settembre è possibile chiamare il 340/98.10.182 o scrivere a [email protected].