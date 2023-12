Un terzo posto per la Ginnastica Petrarca nel torneo nazionale Winter Club

Arezzo, 13 dicembre 2023 – Un terzo posto per la Ginnastica Petrarca nelle finali nazionali del torneo Winter Club di artistica maschile. L’ultimo appuntamento sportivo dell’anno è stato rappresentato, come tradizione, da “Ginnastica In Festa - Winter Edition” che ha rinnovato un evento con migliaia di atleti di ogni età da tutta la penisola che si sono confrontati a Rimini nelle diverse discipline del panorama ginnico, con la presenza anche di tanti ragazzi e ragazze della società aretina che hanno potuto vivere una positiva esperienza di formazione e crescita.

Il miglior piazzamento è stato registrato da Alecsandru Musgociu e Andrea Palarchi che, accompagnati da Alessandro Sadocchi, sono scesi in pedana nel campionato di squadra della categoria Allievi LC dove hanno meritato il terzo gradino del podio: dopo i bei risultati in regione, questa coppia si è confermata anche nella fase nazionale in virtù dell’ottima esecuzione di un programma di gara completo tra corpo libero, cavallo con maniglie, volteggio, parallele, sbarra e minitrampolino. I due atleti hanno ben figurato anche a livello individuale con i quinti posti di Palarchi tra gli Allievi 2^ Fascia e di Musgociu tra gli Allievi 3^ Fascia.

Il torneo Winter Club ha visto due formazioni della Ginnastica Petrarca impegnate con positivi risultati anche nella ritmica, con le allenatrici Maria Virginia Spinelli, Sofia Barbagli, Annalisa Giannini e Federica Peloso che hanno potuto apprezzare significativi miglioramenti nel confronto con coetanee di ogni regione a conferma della bontà del percorso di preparazione impostato in palestra. Nella categoria LB hanno gareggiato Veronica Badii, Vittoria Neri, Veronica Rossi e Stella Stocchi che si sono alternate tra fune, cerchio, palla e nastro con positivi esercizi che sono valsi il quattordicesimo posto su cinquantotto squadre presenti, mentre Alessandra Boncompagni, Emma Catalani, Elisa Ciofini, Sara Massai e Rebecca Serafieri si sono misurate nella categoria LC dove hanno chiuso al quarantaduesimo posto in seguito alle esibizioni a fune, cerchio, palla, clavette e nastro.

Il settore petrarchino di ginnastica artistica femminile è stato infine rappresentato a “Ginnastica In Festa - Winter Edition” da due ragazze allenate da Sara Moretti: Sofia Eustorgi si è classificata nona tra le Senior2 LE3 in virtù della somma dei punteggi ottenuti a trave, corpo libero e volteggio, poi Vittoria Bianchini ha chiuso al ventinovesimo posto tra le Junior2 LD dopo gli esercizi eseguiti a volteggio, parallele e trave. Teresa Menchetti, in gara con i colori del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco, si è invece piazzata terza tra le Junior2 LE forte di una positiva prestazione a quattro attrezzi: volteggio, parallele, trave e corpo libero.