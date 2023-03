Tutto pronto per la magica serata del Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino

gala sport

Arezzo, 16 marzo 2023 – Tutto pronto per la VI edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino che, lunedì 20 marzo, alle ore 21, porterà al Teatro “Mario Spina”, tra campioni storici e giovani promesse, nove grandi nomi dello sport italiano e internazionale. Organizzato dal Comune di Castiglion Fiorentino con la collaborazione del Premio Internazionale Fair Play Menarini e con il patrocinio del CONI e della Lega di Serie B, l’evento ricorderà, attraverso i riconoscimenti consegnati, nove grandi personaggi sportivi del passato: da Fabrizio Meoni a Corrado Viciani, da Alfredo Martini e Mario D’Agata a Vigor Bovolenta, da Federico Luzzi a Bruno Beatrice, passando per Paolo Rossi e Gianni di Marzio, i due premi di più recente istituzione.

“Sono molto orgoglioso che, per il secondo anno consecutivo, il Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino abbia intitolato un premio alla memoria di mio padre che ha vissuto il calcio a 360° incarnandone i valori, in tutti i ruoli che ha ricoperto – spiega Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky e figlio di Gianni Di Marzio - Sono ancor più felice che questo premio vada a Matteo Brunori, un calciatore che, dopo tanti sacrifici, ha saputo raggiungere i suoi obiettivi con grande determinazione.”

In una serata benefica, i cui proventi saranno devoluti, come da tradizione, alla Misericordia di Castiglion Fiorentino, si alterneranno i premiati in una vera e propria parata di stelle e valori: dal pilota spagnolo Nani Roma al grande pallavolista Andrea Zorzi, dalla pugile plurititolata Simona Galassi a un pilastro del ciclismo come Giuseppe Saronni. Spazio, poi, a giovani talenti sportivi come il tennista classe 2010, Stefano Palanza e l’attaccante Filippo Palazzino dell’Ascoli Calcio. Gli altri riconoscimenti in ambito calcistico andranno al campione del mondo Giovanni Galli, al capitano del Palermo, Matteo Brunori e al tecnico della Lazio, Maurizio Sarri.