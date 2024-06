Arezzo, 7 giugno 2024 – Tre giorni di festa a Marciano della Chiana per i dieci anni de La Chianina Ciclostorica. La manifestazione di ciclismo storico, in calendario da venerdì 7 a domenica 9 giugno, riunirà centinaia di appassionati da tutta la penisola a cui verrà proposto un variegato programma di iniziative per accompagnare alla scoperta della ricchezza paesaggistica, culturale, artistica e gastronomica della Valdichiana. Le due ruote torneranno a essere uno strumento di aggregazione, socializzazione, incontro e divertimento, tenendo fede agli ideali e ai valori che nel 2015 portarono all’organizzazione della prima ciclostorica con la volontà di esportare il modello de L’Eroica a Marciano della Chiana.

La decima edizione de La Chianina prenderà il via alle 19.00 del venerdì con la cerimonia di apertura nella torre e con la consegna del premio “Alberto Roggi - Il bolide di Vitiano” a una personalità che, attraverso il proprio impegno, ha portato un contributo allo sviluppo delle ciclostoriche. Dalle 20.00 sarà poi prevista l’apertura degli stand gastronomici che, per ognuna delle tre serate, permetteranno di cenare direttamente in piazza con le specialità tipiche della tradizione contadina della Valdichiana e con il sottofondo della musica dal vivo. Il cuore della manifestazione sarà la vera e propria ciclostorica alle 8.30 della domenica, con una colorata carovana di ciclisti su biciclette vintage e maglie di lana che si snoderà su tre percorsi di diverse lunghezze e diverse difficoltà tra strade bianche, salite panoramiche, campi di girasoli, borghi e castelli. La pedalata passerà da Marciano della Chiana, Civitella in Val di Chiana, Gargonza, Monte San Savino e Lucignano, venendo intervallata dalle soste di gusto dei ristori in cui riposarsi e ritrovare le energie con i sapori tipici del territorio. Un’ulteriore possibilità sarà fornita dal “Percorso Garbato” che proporrà un’esperienza cicloturistica di venti chilometri aperta a ogni tipo di bicicletta e adatta anche per famiglie. La conclusione è prevista dalle 12.00 con il ritorno a Marciano della Chiana, le premiazioni dei partecipanti e il pasta-party.

Il giorno con il maggior numero di iniziative sarà il sabato quando, dalle 10.00, verranno allestiti il mercatino vintage con biciclette e oggetti del ciclismo storico e la mostra di Chianina Comics che riunirà le opere di vignettisti e caricaturisti di tutta Italia sul tema “La Chianina per la pace - Marciano contro la guerra”, con la proclamazione del vincitore prevista alle 21.00. Un primo momento di ritrovo per i ciclostorici sarà alle 15.30 con la pedalata dolce tra paesaggi e strade bianche della Valdichiana impreziosita dalla visita alla fattoria di Fontarronco per ammirare i maestosi bovini di razza chianina e per godere di una merenda con prodotti locali, mentre alle 18.30 verrà prevista la terza edizione de “La Chianina dei bambini” quando i bambini e le loro famiglie sono attesi a Marciano della Chiana per una ciclostorica su misura per i più piccoli. Alle 19.00, infine, è in programma un aperitivo letterario con Alessio Stefano Berti che presenterà il suo libro “Uomini forti, uomini fragili su strade maledette” con storie, leggende e personaggi collegati al ciclismo eroico italiano. «L’attesa è finita - commenta Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd, - dopo quasi un anno di lavoro siamo pronti ad accogliere ciclostorici e amici da tutta la penisola, con il ciclismo che tornerà a essere un importante veicolo di incontri, turismo e divertimento».