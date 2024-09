Arezzo, 25 settembre 2024 – Sabato prossimo 28 settembre, torneo giovanile categoria esordienti professionisti al Chiassa Sporting Club diretto dai fratelli Guido e Amedeo Carboni. Alle 15,30 presentazione squadre del primo triangolare Assimox Cup, alle 16 Fiorentina-Perugia, alle 17 Arezzo contro perdente del primo incontro, alle 18 Arezzo contro vincente del primo match.

Alcuni ragazzi del Chiassa Sporting Club sono passati a queste tre società professionistiche a dimostrazione del valore della scuola calcio con allenatori di valore e la supervisione di Guido, ex calciatore anche dell'Arezzo e allenatore e di Amedeo ex grande giocatore che ha esordito in amaranto poi ha spiccato il volo indossando tra l'altro le maglie di Sampdoria, Roma, Valencia e della Nazionale.

