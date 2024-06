Arezzo, 4 giugno 2024 – Torna una nuova edizione del “Discobolo” promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo. Una iniziativa che vedrà il CSI di Arezzo protagonista con premiazioni legate alla promozione dello sport nel territorio aretino. Per la seconda volta a luglio – precisamente sabato 6 luglio 2024 – in quella che sarà una giornata di grande festa per i colori arancioblù, i riconoscimenti del “Discobolo” andranno a cinque selezioni: sport innovativo; sportivo/a dell’anno; miglior gesto di Fair Play; oratorio dell’anno e Sport&Etica: educhiamo con lo sport. La giuria del nuovo “Discobolo” sarà, come ogni anno, di tutto rispetto grazie alle rappresentanze della Diocesi di Arezzo, Coni, Panathlon e del CSI stesso.

Di seguito tutti coloro che verranno premiati durante la nuova edizione del Discobolo Csi a luglio:

Sport innovativo: Minigolf Cavriglia

Sportivo/a atleta e società dell’anno: Iacopo Lisi - Manuela Innocenti

Oratorio dell’anno: San Donato Arezzo

Sport & Etica: Tma

Segreteria dell’anno: Olmoponte Santa Firmina

Storie da raccontare: Gioele Meoni

Premio Cerbai – promotore dello sport in Italia: Antonella Bianchi

Spiega la nuova edizione il Presidente del Csi di Arezzo, Lorenzo Bernardini: “Dopo l’evento del 2023 il Discobolo del CSI ha raggiunto la terza edizione. Quest’anno il premio vede la conferma in quelle categorie in cui il Centro Sportivo Italiano è in prima linea tutti i giorni grazie alle attività di oratori, società sportive e manifestazioni istituzionali. Sarà un momento per premiare coloro che avranno svolto azioni meritevoli nelle varie categorie, aperte non solo a società tesserate con il CSI ma a tutte coloro che operano in dinamiche del territorio aretino, avendo l’iniziativa un carattere legato alla provincia di Arezzo; potranno, quindi, essere selezionate dalla nostra giuria, composta da membri di prim’ordine”.