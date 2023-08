Tiro con l'arco: ottimi risultati per la Compagnia Maremmana Arcieri

Grosseto, 28 agosto 2023 - E’ iniziato nel migliore dei modi il trittico di gare di tiro con l’arco a Montalcino. Presso la Compagnia Arcieri Montalcino si è svolta una gara a 72 frecce senza scontri diretti. E subito sono arrivati grandi risultati per la Compagnia Maremmana Arcieri, che torna a casa con preziose medaglie e ottimi piazzamenti. Primo posto per Matteo Bilisari nell’arco olimpico juniores maschile con un fantastico punteggio di 679; primo posto e vittoria anche per Leonardo Marchi nell’arco olimpico allievi maschile con 627 punti; primo posto nell’arco nudo master maschile per Leonardo Capuccini con 432 punti; primo posto nell’arco olimpico giovanissimi femminile con 649 punti per Vittoria Capuccini. Secondo posto per Martina Bertoldi nell’arco olimpico giovanissimi femminile con 606 punti. Ottimi piazzamenti anche per Gaia Condorelli Gaia (arco olimpico giovanissimi femminile), che si piazza al quarto posto e Antonio Condorelli (arco olimpico master maschile) che si piazza al settimo posto. Conquista il gradino più alto del podio la squadra arco olimpico giovanissimi femminile (Capuccini, Bertoldi, Condorelli).