Tennistavolo Arezzo, Stella d'argento al Merito Sportivo dal Coni

Arezzo, 18 novembre 2024 – Un riconoscimento prestigioso per una realtà sportiva di grande valore. Il Tennistavolo Arezzo è stato insignito della Stella d'argento al Merito Sportivo dal CONI nella Sala dei grandi del palazzo della Provincia di Arezzo ,un premio che attesta l'eccellenza e l'impegno profusi nel mondo dello sport aretino e non solo.

Fondata nel 1972 , ha organizzato manifestazioni di livello Europeo in due occasioni e svariati manifestazioni sportive Regionali e Nazionali, negli anni ha partecipato anche in serie A1 mancando per un soffio lo scudetto.

La Stella al Merito Sportivo rappresenta un traguardo importante che premia anni di duro lavoro, passione e dedizione. Questo riconoscimento va a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita e al successo del Tennistavolo Arezzo, dagli atleti ai dirigenti, dai tecnici ai volontari.

Luciano Della Giovampaola nel commentare questo importante riconoscimento, ha dichiarato:

Con questo premio, il CONI riconosce non solo i risultati sportivi ottenuti dal Tennistavolo Arezzo, ma anche il suo ruolo fondamentale nella promozione dello sport e dei valori ad esso legati, come la disciplina, il fair play , il lavoro di squadra e il continuo progetto e scambio di visioni con gli Special Olympics di Arezzo