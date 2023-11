Tecnologia ecologica con Igrotherm. Da Lucca un’idea green per il gas

Si è conclusa con successo la partecipazione del Gruppo Idrotherm 2000, con sedi a Lucca e Bergamo, alla 26ª edizione di “Ecomondo”, la nota Fiera di Rimini svoltasi nei giorni scorsi.

L’evento internazionale di riferimento per l’ecosistema della transizione ecologica per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy, ha di fatto messo in mostra, attraverso questa vetrina, l’interessante e innovativa attività del Gruppo Idrotherm 2000 dove l’azienda ha potuto focalizzare l’attenzione sui propri prodotti e i progetti green che ambiscono a diventare leader nell’ecosostenibilità. Un impegno, quello del Gruppo, volto a un mercato che mira alle infrastrutture di rete.

Ha infatti riscontrato assoluto rilievo l’annuncio per la messa a terra delle tubazioni Renovation VRC+ Gas BS, in cui l’acronimo BS sta per Bio-Sourced, ad indicare che il polietilene utilizzato per le tubazioni è derivante da fonti non fossili: le materie prime per la produzione dell’etilene provengono infatti da materiali di origine vegetale.

Un punto di svolta importante dove emerge la visione degli investimenti futuri che vanno incontro alla svolta green. Durante la fiera di Rimini, i prodotti hanno fatto parlare di una vera e propria "rivoluzione verde delle infrastrutture di rete", una definizione che, a conferma del grande interesse del tema, è stato anche il titolo della relazione che Marco Michelotti ha tenuto proprio ieri all’Earth Tecnology Expo di Firenze, ospiti di Ait (Azienda Idrica Toscana) nello Stand di Regione Toscana. Si tratta di una solida azienda attiva da 45 anni che produce tubazioni con materiali termoplastici.

Parlare del Gruppo Idrotherm 2000 significa evidenziarne il ruolo di fornitore chiave di soluzioni innovative per quanto riguarda la distribuzione di acqua e gas, nel trasporto dei fluidi industriali, con una solida presenza anche nei settori teleriscaldamento e telecomunicazioni. Una mission aziendale dove la stella polare coniuga innovazione e sensibilità nei confronti della sfifda già attuale, quella della transizione ecologica.

L’azienda, di proprietà della famiglia Sartini, si è vista assegnare il premio Legambiente “Comuni ricicloni 2019” per il migliore contributo all’economia circolare. Vanta un fatturato di 135 milioni di euro e dal punto di vista occupazionale dà lavoro a 150 addetti. Imponente anche la produzione annua che si attesta sulle 70mila tonnellate, ponendosi dunque tra i maggiori produttori a livello europeo, di tubazioni in polietilene e polipropilene.

Il Gruppo Idrotherm 2000 "è un’azienda familiare che incarna e sviluppa l’obiettivo di pensare al lungo termine e alle generazioni future".

Maurizio Guccione