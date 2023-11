"Subito 500 milioni per le zone alluvionate"

Una dotazione finanziaria iniziale di 500 milioni per l’emergenza maltempo, 954 milioni per interventi ad hoc, un ulteriore miliardo e mezzo per la ricostruzione, e la nomina del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani come commissario anche per la ricostruzione: è il pacchetto della proposta di emendamento Pd al Decreto legge Anticipi, depositato a Palazzo Madama. L’emendamento, firmato da Ylenia Zambito, Silvio Franceschelli e Dario Parrini, con i colleghi della Camera, prevede la sospensione dei versamenti tributari e previdenziali fino al 31 dicembre 2023 per cittadini e imprese; proroga del Superbonus al 30 giugno 2024; sospensione delle bollette per 6 mesi; blocco degli sfratti fino al 30 giugno ’24; cassa integrazione per i lavoratori impossibilitati a prestare attività; rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di condizioni; sostegno al reddito dei lavoratori autonomi fino a 3mila euro. "Di questo ha bisogno la Toscana - dice Emiliano Fossi, deputato e segretario Pd Toscana -, le città colpite sono il cuore produttivo della Toscana". Un Pd che lancia l’asse "compatto" parlamentari-istituzioni, in primis la Regione per ripartire.