Sguanci lascia Italia Viva e va in Forza Italia, Scioglimento del Quartiere 1 a Firenze

Tegola di mezza estate per la maggioranza Pd e per il governatore Giani in Regione. Il consigliere regionale di Italia Viva Maurizio Sguanci (nella foto), dopo esser approdato dal Pd al versante renziano, ora va in Forza Italia. Ad annunciarlo è stato ieri lo stesso partito guidato da Antonio Tajani, che in un tweet ha fatto sapere: "Benvenuto a Maurizio Sguanci. Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello di buongoverno, per la crescita ed il lavoro. Avanti".

Sguanci, che è anche presidente del Quartiere 1 a Firenze, in giornata si dimetterà dall’incarico, cosa che porterà l’ente al commissariamento e al conseguente scioglimento.

Tranchant le reazioni del centrosinistra che non si aspettava una decisione del genere. "Sono sorpreso – ha detto Giani – Avrò modo di confrontarmi con lui, nessun problema per la maggioranza". Parla invece di scelta "scellerata e irrazionale" il segretario fiorentino dem Andrea Ceccarelli. Per Italia Viva, l’addio di Sguanci viene bollato come "incomprensibile". Non è un pontiere, anzi. "Lui ha deciso di andare a destra, noi restiamo al centro". Addio al veleno.

Antonio Passanese